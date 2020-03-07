07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nın 25'inci haftasında  sahasında 'u konuk etti. BayArena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 47'ye çıkardı.

'nın 25'inci haftasında BayArena'da ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Paulinho (2), Karim Bellarabi ve Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 47'e çıkardı ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi.

ise 28 puanda kaldı.

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