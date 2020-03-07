07 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bayer Leverkusen 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. BayArena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 47'ye çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Paulinho (2), Karim Bellarabi ve Kai Havertz kaydetti.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 47'e çıkardı ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi.
Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...