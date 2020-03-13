13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de de ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi

İngiltere'de de ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

, korona virüs salgını sonrası 3 Nisan tarihine kadar ertelendi. Aynı zamanda İngiltere'de gerçekleştirilen Championship ve organizasyonlarına da ara verildi.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haber de 'den geldi. İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada , Championship ve 'ın 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı. İngiltere Premier Lig CEO'su Richard Masters konu ile ilgili, "Arteta, Odoi ve korona virüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Korona futbolu da vurdu! İşte ertelenen ligler... haberin devamı

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