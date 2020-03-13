13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

Barcelona korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor camiasını da olumsuz etkiledi. Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde kararlar alındı. Ertelenen liglerden biri olan 'nın güçlü ekiplerinden , virüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde oyunculara evlerinde gerçekleştirebilecekleri özel fiziksel egzersiz programları uygulanacağını da belirtti.

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