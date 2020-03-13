14 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs sözleri

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs sözleri
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerini pozitif çıkmasının ardından ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de karantinaya giren açıklamalarda bulundu.

Juventus'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldızı , son dönemde dünya çapında yayılan koronavirüs salgınıyla alakalı bir mesaj yolladı.

Bu süreçte sağlık personellerine destek olacağını belirten Ronaldo, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım Rugani ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım" ifadelerini kullandı.

"TESTLERİNDE SEMPTOMA RASTLANMADI"

Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Madeira Sağlık Kurulu Başkanı Pedro Ramos ise, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi" dedi.

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