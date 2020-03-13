Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs sözleri
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerini pozitif çıkmasının ardından ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de karantinaya giren Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.
Juventus'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, son dönemde dünya çapında yayılan koronavirüs salgınıyla alakalı bir mesaj yolladı.
Bu süreçte sağlık personellerine destek olacağını belirten Ronaldo, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım Rugani ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım" ifadelerini kullandı.
"TESTLERİNDE SEMPTOMA RASTLANMADI"
Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Madeira Sağlık Kurulu Başkanı Pedro Ramos ise, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi" dedi.
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