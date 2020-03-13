13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Bir dönem 'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı , Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ı çalıştıran 'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.

İngiltere'de de ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi haberin devamı


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