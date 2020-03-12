12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA o maçları koronavirüs nedeniyle erteledi!

UEFA o maçları koronavirüs nedeniyle erteledi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

, koronavirüs nedeniyle 14 Mart-14 Nisan arasında yapılacak 17 yaş altı ve 19 yaş altı turnuvaların ertelendiğini açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, () bütün dünyayı olumsuz anlamda etkisi altına alan koronavirüs salgını için önlemleri arttırıyor. UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırırken, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçın seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. UEFA'dan yeni bir karar çıktı ve 14 Mart-14 Nisan arasında yapılması planlanan alt yaş turnuvaları ertelendi. Buna göre 17 yaş altı ve 19 yaş altı turnuvalar bir sonraki karar çıkana kadar oynanmayacak.

UEFA'dan EURO 2020 çağrısı! haberin devamı

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