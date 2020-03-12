12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga en az 2 hafta askıya alındı

La Liga en az 2 hafta askıya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

İspanya ’da önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmalar, Kraliyet Kararnamesi’ndeki tedbirlere uygun olarak koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

'nın resmi yapılan açıklamada, 2'nci, 3'üncü liglerin yanı sıra futsal ve kadın liglerindeki maçların ertelenmesinin ardından La Liga Santander ve La Liga SmartBank'ta önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmaların da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındığı bildirildi.

REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMINDA BİR OYUNCUDA KORONAVİRÜS

kulübü, takımındaki bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanyol ekibininin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildiriyoruz. Bu dakikadan itibaren, aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımlarımız karantinaya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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