12 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Euroleague'de flaş gelişme! Askıya alındı...

Euroleague'de flaş gelişme! Askıya alındı...
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

yönetimi, koronavirüs nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirildi.

FIBA BÜTÜN ORGANİZASYONLARINI DURDURDU
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

ANADOLU EFES'TEN MAÇ ÖNCESİ FLAŞ KARAR
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