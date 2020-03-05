06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mathieu Valbuena tutulmuyor

Mathieu Valbuena tutulmuyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta coşuyor.

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Mathieu Valbuena, Olympiakos'ta coşuyor. Forma giydiği 31 resmi karşılaşmada 8 gol sevinci yaşayan, 21 de asist yapan Fransız futbolcu, Avrupa liglerinde zirveye çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 30 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla asist yapan isim oldu. Valbuena'yı 21 asistle Dusan Tadic, 20 asistle de takip ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
St. Etienne final biletini aldı St. Etienne final biletini aldı
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Kırmızı Şeytanlar zorlanmadan çeyrek finalde Kırmızı Şeytanlar zorlanmadan çeyrek finalde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör