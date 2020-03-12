Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan Cristiano Ronaldo açıklaması! Koronavirüs...

Çin Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19, spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Dünyanın birçok ülkesinde ligler maçları erteleme ve seyircisiz oynama kararı alırken, futbol dünyasının tanınmış simalarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.