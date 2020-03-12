13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan Cristiano Ronaldo açıklaması! Koronavirüs...

Sağlık Bakanlığı'ndan Ronaldo açıklaması! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

Portekiz , Juventus'un yıldız futbolcusu ve annesi Averior'ya uygulanan testlerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Portekiz , koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca CR7'nin annesi Aveiro'ya yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı ifade edildi.

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