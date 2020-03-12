13 Mart 2020, Cuma
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Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan Cristiano Ronaldo açıklaması! Koronavirüs...
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020
Portekiz Sağlık Bakanlığı, Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve annesi Maria Dolores Averior'ya uygulanan testlerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.
Portekiz Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Cristiano Ronaldo ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca CR7'nin annesi Maria Dolores Aveiro'ya yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı ifade edildi.
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