Fransa Ligi: Marsilya 2-2 Amiens | MAÇ SONUCU

Fransa Ligi'nin 28. haftasında Marsilya, sahasında Amiens'i konuk etti. Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği mücadelenin uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Marsilya'nın gollerini Morgan Sanson ve Dimitri Payet kaydederken, Amiens'in golleri Sehrou Guirasst ve penaltıdan Saman Kuddus kaydetti.

Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya ile Amiens, Stade Velodrome'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak bu sezonki 8. beraberliğini aldı. Marsilya'nın gollerini 45+1. dakikada Morgan Sanson ve 57. dakikada Dimitri Payet kaydederken, konuk takımın golleri 83. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy ve 90+5. dakikada Saman Kuddus'tan geldi.

Marsilya bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Küme düşme hattında yer alan Amiens ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Fransa Ligi'nin 29. haftasında Marsilya, 14 Mart Cumartesi günü TSİ 19.30'da Montpellier deplasmanına konuk olacak. Amiens ise aynı günü TSİ 22.00'de sahasında Angers'i ağırlayacak.

DİĞER