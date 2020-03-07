07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Ligi: Marsilya 2-2 Amiens | MAÇ SONUCU

Marsilya uzatmalarda yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nin 28. haftasında Marsilya, sahasında Amiens'i konuk etti. Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği mücadelenin uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Marsilya'nın gollerini ve kaydederken, Amiens'in golleri Sehrou Guirasst ve penaltıdan kaydetti.

Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya ile Amiens, Stade Velodrome'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak bu sezonki 8. beraberliğini aldı. Marsilya'nın gollerini 45+1. dakikada ve 57. dakikada kaydederken, konuk takımın golleri 83. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy ve 90+5. dakikada 'tan geldi.

Marsilya bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Küme düşme hattında yer alan Amiens ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

'nin 29. haftasında Marsilya, 14 Mart Cumartesi günü TSİ 19.30'da Montpellier deplasmanına konuk olacak. Amiens ise aynı günü TSİ 22.00'de sahasında Angers'i ağırlayacak.

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