Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması! "Sağlığım gayet iyi"
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından gözler Juventuslu diğer oyunculara çevrilmişti. Ülkemizin İtalya'daki temsilcilerinden biri olan Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Juventus'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.
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