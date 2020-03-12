12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması! "Sağlığım gayet iyi"

Merih son durumunu duyurdu! Sağlığım...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen 'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından gözler Juventuslu diğer oyunculara çevrilmişti. Ülkemizin İtalya'daki temsilcilerinden biri olan , "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.

'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.

Merih'i bekleyen büyük tehlike! Koronavirüs... haberin devamı

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