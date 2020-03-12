Koronavirüse yakalanan Rugani ile Merih yan yana!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda gözler diğer futbolculara çevrildi. Juventus'un tüm takımı gözetim altında tuttuğu ve çeşitli testler yapıldığı bildirilirken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın durumunun ne olacağı merak konusu. İşte İtalyan ekibindeki son gelişmeler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor. Çin'den sonra en büyük kaybın yaşandığı İtalya'da da sporcular koronavirüse yakalanıyor.

Bunlardan birisi de Juventus forması giyen Daniele Rugani... Juventus, milli stoper Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ifade edildi. Bu haber sonrası takımdaki diğer oyunculara gözler çevrilirken, milli stoperimiz Merih Demiral'ın son durumunun ne olduğu da merak ediliyor.

RUGANI İLE MERİH YAN YANA!

Bilindiği gibi Merih Demiral sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Fakat genç stoper takımının Inter ile oynadığı karşılaşmayı izlemiş ve "galibiyet pozu"nda yer almıştı. Bu fotoğrafta, Rugani ile Merih Demiral'ın yan yana olması ise dikkat çekti.

DİĞER