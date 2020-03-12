13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de koronavirüs endişesi! Yıldız oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Man City'de koronavirüs endişesi! Yıldız isim takımdan uzaklaştırıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

İngiltere ekiplerinden , takımdaki bir oyuncunun aile üyesinde koronavirüs tespit edildiğini ve oyuncunun takımdan uzaklaştırıldığını açıklarken, İngiliz basınında çıkan haberlerde takımdan izole edilen kişinin Benjamin olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.

Son olarak ekiplerinden , bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin olduğu iddia edildi.

Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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