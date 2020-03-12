13 Mart 2020, Cuma
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Manchester City'de koronavirüs endişesi! Yıldız oyuncu takımdan uzaklaştırıldı
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımdaki bir oyuncunun aile üyesinde koronavirüs tespit edildiğini ve oyuncunun takımdan uzaklaştırıldığını açıklarken, İngiliz basınında çıkan haberlerde takımdan izole edilen kişinin Benjamin Mendy olduğu belirtildi.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini gösterirken, futbol camiasında konuyla ilgili önlemler birer birer alınmaya başlanmıştı.
Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bir futbolcusunun ailesinde koronavirüs belirtileri sergileyen bir kişinin olduğunu ve bu futbolcunun takımdan izole edildiğini açıkladı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre koronavirüs testlerine tabi tutulan futbolcunun Fransız sol bek Benjamin Mendy olduğu iddia edildi.
Ancak İngiliz devinden futbolcunun kim olduğuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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