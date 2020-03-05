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St. Etienne 2-1 Rennes | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Fransa Kupası yarı finalinde St. Etienne ile Rennes karşı karşıya geldi. Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan karşılaşmayı St. Etienne 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Fransa Kupası yarı finalinde St. Etienne ile Rennes, Geoffroy-Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi St. Etienne 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak final biletini aldı.
St. Etienne'e galibiyeti getiren golleri 43'te Timothee Kolodziejczak ile 90+4'te Ryad Boudebouz kaydetti.
Rennes'in tek sayısı 33'te M'Baye Niang'dan (pen.) geldi.
Rennes'i eleyen St. Etienne finalde Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek.
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