06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

St. Etienne 2-1 Rennes | MAÇ SONUCU

St. Etienne final biletini aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

yarı finalinde St. ile Rennes karşı karşıya geldi. Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan karşılaşmayı St. Etienne 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

yarı finalinde St. ile Rennes, Geoffroy-Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi St. Etienne 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak final biletini aldı.

St. Etienne'e galibiyeti getiren golleri 43'te Timothee Kolodziejczak ile 90+4'te Ryad Boudebouz kaydetti.

Rennes'in tek sayısı 33'te M'Baye Niang'dan (pen.) geldi.

Rennes'i eleyen St. Etienne finalde Saint-Germain () ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Kırmızı Şeytanlar zorlanmadan çeyrek finalde Kırmızı Şeytanlar zorlanmadan çeyrek finalde
Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu Hollanda Kupası'nda finalin adı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör