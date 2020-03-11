Açıklama geldi! Manchester City-Arsenal Maçı Ertelendi mi? Seyircisiz mi oynanacak?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Özellikle İtalya Ligi’nde birçok maç seyircisiz oynanırken, İngiltere Premier Ligi de bu durumdan etkilendi. Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak olan dev maçın erteleneceği söylenmişti. Arsenal kulübü, Olympiakos başkanı ile tokalaşan Arsenalli futbolcular olduğu gerekçesiyle maçın ertelendiğini açıklamıştı. Son dakika gelişmesi ile İngiltere Premier Lig yetkililerinden açıklama geldi. Manchester City-Arsenal maçı ertelendi mi? Maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier ligi'nde dev maç heyecanı yaşanırken, Arsenal'den yapılan açıklama ile herkes şok yaşadı. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandı. Arsenal kulübü, 2 hafta önce Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis ile tokalaşan futbolcular olduğunu, önlem amacıyla maçın ertelendiğini açıkladı. Oyuncuların sağlık durumu ile ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılamazken, yapılan açıklamada 14 günü tamamlaması bekleneceği söylendi. Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, spor camiası da bu durumdan oldukça kötü etkilendi.

ARSENALLİ FUTBOLCULAR KORONAVIRÜSE Mİ YAKALANDI?

Arsenal'den yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. Manchester City ile yapacakları maç öncesi, Olympiakos başkanı ile tokalaşan Arsenalli futbolcular olduğu gerekçesiyle maçın ertelendiğini açıklandı. Hükümetin koronavirüs ile savaş amacıyla uyguladığı yönetmeliğe harfiyen uyduğunu belirten Arsenal yönetimi, virüs şüphesi olan kişilerle temas eden herkesin 14 gün kendi evinde tecrid edilmesi gerektiğini ve bu sebeple Manchester City ile oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

DİĞER