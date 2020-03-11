11 Mart 2020, Çarşamba
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Roma Kulübü Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020
Koronavirüs, UEFA Avrupa Ligi'ni etkilemeye devam ediyor. Son olarak Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya gidemediklerini açıkladı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
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