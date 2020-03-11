11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Kulübü Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi

İspanya'ya alınmadılar! Cengiz Ünder ve Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Koronavirüs, UEFA 'ni etkilemeye devam ediyor. Son olarak Kulübü, maçı için 'ya gidemediklerini açıkladı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği , ile deplasmanda oynanacak UEFA Son 16 Turu maçı için 'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

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