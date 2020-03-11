12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı

İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 'da spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da maçların ertelenmesi ve seyircisiz oynanmasına sebebiyet veren koronavirüsle ilgili 'da Futbol Federasyonu ve Futbolcular Birliği arasında yapılacak toplantı ile koronavirüs salgını nedeniyle ligin devam edip etmeyeceği konusunda karar alınacağı öğrenildi.

Futbol Federasyonu ile , liglerin 'dakine benzer şekilde ertelenip ertelenmemesi için bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirilecek toplantıda birliğin, federasyona liglerin ertelenmesi yönünde görüş bildireceği öğrenildi. Durum daha da kötüye gitmeden bu kararın alınması gerektiğini savunnan İspanya Futbolcular Birliği'nin bu yöndeki talebini federasyon ile görüşeceği belirtildi.

Federasyonun gerekli tüm tedbirlerin alındığını birliğe kabul ettirmesi halinde liglerin normal akışında oynanmaya devam edeceği gelen bilgiler arasında.

1. VE 2. LİGLER DIŞINDA TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında, 1. ve 2. ligler dışında tüm müsabakaların iki hafta süreyle oynanmayacağını duyurmuştu.

İspanya'da şu ana kadar bin 639 koronavirüs vakasının gerçekleştiği ve 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İspanya'da futbola koronavirüs engeli haberin devamı

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