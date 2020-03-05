05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

Everton Kulübü, antrenmanından sakatlanan milli golcü 'un ameliyat olacağını açıkladı. Milli yıldızdan da açıklama geldi.

Everton Kulübü, 'ın yaptığı idmanda sakatlanan 'un geri döndüğünü açıklarken, milli golcünün ön çarpaz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.

Milli golcünün ameliyat olduktan sonra Everton sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.

EURO 2020'ye kaçıracak olan milli golcü Cenk Tosun'un, yaklaşık 6 ay sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA

Milli futbolcu da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Cenk Tosun paylaşımında ''Doğrulanmış

Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerine yer verip bir de fotoğraf ekledi.

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