Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton Kulübü, Crystal Palace antrenmanından sakatlanan milli golcü Cenk Tosun'un ameliyat olacağını açıkladı. Milli yıldızdan da açıklama geldi.

Everton Kulübü, Crystal Palace'ın yaptığı idmanda sakatlanan Cenk Tosun'un geri döndüğünü açıklarken, milli golcünün ön çarpaz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.

Milli golcünün ameliyat olduktan sonra Everton sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.

EURO 2020'ye kaçıracak olan milli golcü Cenk Tosun'un, yaklaşık 6 ay sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA



Milli futbolcu da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Cenk Tosun paylaşımında ''Doğrulanmış



Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerine yer verip bir de fotoğraf ekledi.

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