12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı!

Juventus'a kötü haber! Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

, savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcuda Kovid-19 virüsü tespit edildiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'da koronavirüsün en etkili görüldüğü şehirlerden biri olan İtalya'dan kötü haber geldi. , milli stoper Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ifade edildi.

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