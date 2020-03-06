37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu.

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İngilterePremier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu. Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu. 3. kaleci olarak takıma gelen Grant, şu ana kadar Manchester'da 2 resmi maça çıktı.