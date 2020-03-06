06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme

37’lik Grant’e 1 yıllık sözleşme
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu. Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu. 3. kaleci olarak takıma gelen Grant, şu ana kadar Manchester'da 2 resmi maça çıktı.
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