05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Koronavirüs...

Ceferin'den EURO 2020 açıklaması! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

UEFA Başkanı , öncesi koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu. Ceferin, "Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" dedi.

UEFA Başkanı , 'nin koronavirüs tehlikesi iddiasıyla erteleneceği iddialarına 'ta yanıt verdi.

EURO 2020'nin ertelenmeyeceğini söyleyen Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuştu.

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Turnuvanın seyircisiz oynanması durumunun söz konusu bile olmadığını dile getiren UEFA Başkanı, "Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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