Floyd Mayweather'den flaş hamle! Premier Lig ekibini satın alıyor...
Boks dünyasının süper yıldızlarından olan Floyd Mayweather'dan futbol dünyasını sarsacak bir hamle geldi. Mayweather'ın, satışta olan Premier Lig ekibi Newcastle United'a talip olduğu öğrenildi.
Floyd Mayweather'a Newscastle'ın sorulması üzerine şu cevabı verdi; Satın alma konusunda çok çok istekliyim. Biz Amerika'da futbola 'soccer' diyoruz ama Newcastle inanılmaz bir takım.
Sözlerine ilginç ifadelerle devam eden Mayweather, 'Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa bana haber versinler' dedi. Newcastle taraftarları çok sevdikleri teknik direktörleri Kevin Keegan'ı görevden alan ve 2008'den kulübün sahibi olan Mike Ashley'e büyük tepki gösteriyor ve bırakmasını istiyor. Ashley'nin kulübü kesin olarak satacağı belirtilirken satışın önümüzde yaz aylarında bitmesi bekleniyor. 50-0'lık galibiyet serisiyle müthiş bir kariyere sahip olan Mayweather'ın 1 milyar dolarlık serveti olduğu biliniyor.
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