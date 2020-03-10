10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Floyd Mayweather'den flaş hamle! Premier Lig ekibini satın alıyor...

Mayweather'den flaş hamle! Premier Lig ekibini...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Boks dünyasının süper yıldızlarından olan 'dan futbol dünyasını sarsacak bir hamle geldi. Mayweather'ın, satışta olan ekibi Newcastle United'a talip olduğu öğrenildi.

'a Newscastle'ın sorulması üzerine şu cevabı verdi; Satın alma konusunda çok çok istekliyim. Biz Amerika'da futbola 'soccer' diyoruz ama Newcastle inanılmaz bir takım.

Sözlerine ilginç ifadelerle devam eden Mayweather, 'Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa bana haber versinler' dedi. Newcastle taraftarları çok sevdikleri teknik direktörleri Kevin Keegan'ı görevden alan ve 2008'den kulübün sahibi olan Mike Ashley'e büyük tepki gösteriyor ve bırakmasını istiyor. Ashley'nin kulübü kesin olarak satacağı belirtilirken satışın önümüzde yaz aylarında bitmesi bekleniyor. 50-0'lık galibiyet serisiyle müthiş bir kariyere sahip olan Mayweather'ın 1 milyar dolarlık serveti olduğu biliniyor.

Manchester kırmızıya boyandı haberin devamı

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