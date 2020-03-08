08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Premier Lig'de Manchester Derbisi zamanı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

İngiltere 'de 29. hafta karşılaşmasında heyecanı yaşanacak! ezeli rakibi ile karşı karşıya gelecek. , taraftarının da desteğiyle ezeli rakibini devirip Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Maviler ise ezeli rakibini devirip galibiyet serisi oluşturma hedefinde. Manchester şehri 'mavi'ye mi boyanacak yoksa 'kırmızı'ya mı boyanacak? Peki Manchester United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Ligi'nde 29. hafta mücadelesinde sahasında ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi 'ın 28 haftada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan United, 7. sırada bulunuyor ve Avrupa'ya gitmek için galip gelmek istiyor. Ayrıca United'ın, 'de 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Konuk ekip Manchester City ise 27 maç sonunda 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 57 puan toplayan '' (The Sky Blues) Premier Lig'de 2. sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Dev mücadeleyi hakem Mike Dean yönetecek. , S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Williams, Fred, McTominay, Wan-Bissaka, Fernandes, Ighalo, Greenwood.

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, B Silva, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i konuk ettiği son 3 resmi maçı kaybetti.

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Manchester City'i iki maçta da yenmek için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör yönetiminde mart aylarında oynadığı 10 lig maçını kaybetmeyen City, son mağlubiyetini 2016'da Manchester United'dan almıştı.

Pep Guardiola, Old Trafford'da en fazla galibiyet alan misafir çalıştırıcı konumunda. (3G)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ronaldinho'nun cezası belli oldu! Ronaldinho'nun cezası belli oldu!
Porto fırsat tepti Porto fırsat tepti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör