Manchester United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Manchester derbisi heyecanı yaşanacak! Manchester United ezeli rakibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Şeytanlar, taraftarının da desteğiyle ezeli rakibini devirip Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Maviler ise ezeli rakibini devirip galibiyet serisi oluşturma hedefinde. Manchester şehri 'mavi'ye mi boyanacak yoksa 'kırmızı'ya mı boyanacak? Peki Manchester United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Ligi'nde 29. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi Kırmızı Şeytanlar'ın 28 haftada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 42 puan toplayan United, 7. sırada bulunuyor ve Avrupa'ya gitmek için galip gelmek istiyor. Ayrıca United'ın, Premier Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Konuk ekip Manchester City ise 27 maç sonunda 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 57 puan toplayan 'Gök Maviler' (The Sky Blues) Premier Lig'de 2. sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Dev mücadeleyi hakem Mike Dean yönetecek. Manchester Derbisi, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Williams, Fred, McTominay, Wan-Bissaka, Fernandes, Ighalo, Greenwood.

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, B Silva, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i konuk ettiği son 3 resmi maçı kaybetti.

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Manchester City'i iki maçta da yenmek için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde mart aylarında oynadığı 10 lig maçını kaybetmeyen City, son mağlubiyetini 2016'da Manchester United'dan almıştı.

Pep Guardiola, Old Trafford'da en fazla galibiyet alan misafir çalıştırıcı konumunda. (3G)

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