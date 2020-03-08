08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz Ligi: Porto 1-1 Rio Ave | MAÇ SONUCU

Porto fırsat tepti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

'nin 24. haftasında lider Porto, sahasında 'yi ağırladı. Ev sahibi takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi 'nın berabere kaldığı haftada puan farkını açma fırsatını tepti.

'nin 24. haftasında Porto ile , Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki 3. beraberliğini aldı. Porto'nun golü 18. dakikada Mbemba Mangulu'dan gelirken konuk takımın tek golünü 32. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.

Porto bu sonuçla, puanını 60'a çıkararak en yakın rakibi 'nın 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Puanını 38'e yükselten Rio Ave ise 5. sırada kaldı.

Portekiz Ligi'nin 25. haftasında Porto, 15 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te Famalicao deplasmanına konuk olacak. Rio Ave ise 13 Mart Cuma günü TSİ 23.30'da sahasında Paços de Ferreira'yı ağırlayacak.

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