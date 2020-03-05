Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho gözaltına alındı!

Bir döneme damga vuran dünyaca ünlü eski süperstar Ronaldinho'nun başı büyük dertte! ESPN'nin aktardığı bilgilere göre, Brezilyalı eski yıldız oyuncu sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Paraguay'da kardeşiyle birlikte gözaltına alındı! İşte ayrıntılar...

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski süperstar Ronaldinho'nun başı derde girdi! Daha önce mülklerine el konulan Ronaldinho, bu sefer Paraguay'da sahte evrak ve pasaport kullandığı gerekçesiyle başını derde soktu.

ESPN Brasil'in haberine göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte Çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho'nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştı. Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı.

Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, "Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Acevedo, Ronaldinho ile Assis'in kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi. İkili ayrıca, yanlarında bulunan ve Paraguay polisi tarafından tutuklanan kişinin kendilerini kandırdığını da iddia etti.

Ronaldinho ve Assis'in Paraguay'da konuyla ilgili savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

MÜLKLERİNE EL KONULDU! YURT DIŞI YASAĞI...

Kardeşiyle birlikte Brezilya'da Guaiba Gölü'nün çevresinde izinsiz bir tesis inşa eden Ronaldinho, 2018 yılında devlet tarafından yaklaşık 8.5 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum bırakılırken Sambacı eski yıldız bu ücreti ödeyemedi ve yurt dışına çıkması yasaklandı. Ancak yaşananların ardından efsane futbolcu, ülkesi Brezilya'nın turizm elçisi olarak gösterildi ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçiren 39 yaşındaki efsanenin daha önce ülkesi tarafından 57 adet mülküne el koyulmuştu.





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