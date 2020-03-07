Schalke 04 1-1 Hoffenheim l MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga 25. haftasında Schalke ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Veltins-Arena Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Schalke 04 ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Veltins-Arena Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Ev sahibi Schalke 04 genç yıldızı Weston McKennie ile 20. dakikada öne geçti ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

Hoffenheim ise 69. Dakikada Christoph Baumgartner ile Schalke 04'ün golüne cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu sonuçla iki takım da sahada 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrası Schalke 04 puanını 37, Hoffenheim ise 35'e çıkardı. Schalke 04'te temsilcimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

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