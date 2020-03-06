06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace Hodgson ile sözleşme yeniledi

Crystal Palace Hodgson ile sözleşme yeniledi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de Crystal Place teknik direktörü ile sözleşme yeniledi. Takımıyla sözleşmesini bir sezon uzatan Roy Hodgson, ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti.

İngiltere ekiplerinden , 'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

ekibinden yapılan açıklamada, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi. 2017 yılının eylül ayında göreve gelen Hodgson, Crystal Palace ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti. Crystal Palace, Premier Lig'de son iki sezonu 11 ve 12. sırada tamamladı.

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