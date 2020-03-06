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Crystal Palace Hodgson ile sözleşme yeniledi
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Premier League'de Crystal Place teknik direktörü Roy Hodgson ile sözleşme yeniledi. Takımıyla sözleşmesini bir sezon uzatan Roy Hodgson, Crystal Palace ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Roy Hodgson'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi. 2017 yılının eylül ayında göreve gelen Hodgson, Crystal Palace ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti. Crystal Palace, Premier Lig'de son iki sezonu 11 ve 12. sırada tamamladı.
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