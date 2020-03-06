Olympiakos Valbuena ile uzattı

Bir dönem Fenerbahçede'de forma giyen Mathieu Valbuena, Olympiakos takımındaki gösterdiği performansla yeni sözleşme imzaladı. Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi. 2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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