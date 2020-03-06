06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Olympiakos Valbuena ile uzattı

Olympiakos Valbuena ile uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Bir dönem Fenerbahçede'de forma giyen , takımındaki gösterdiği performansla yeni sözleşme imzaladı. Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , Fransız futbolcu 'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi. 2017-19 yıllarında 'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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