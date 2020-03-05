05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi 'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.

Kulübü, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.

Portekiz liginde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.

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