05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Danimarkalı eski futbolcu Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

Danimarkalı eski futbolcuda koronavirüs tespit edildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Danimarkalı eski futbolcu Thomas 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brondby Kulübü, 'de 1 Mart Pazar günü Lyngby'yi ağırladıkları maçı statta izlemeye gelen 'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Kısa süre önce 'nın başkenti Amsterdam'dan döndüğü ifade edilen 36 yaşındaki Kahlenberg'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aralarında Brondbyli futbolcu Joel Kabongo, Lyngbyli oyuncular Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva'nın da yer aldığı, Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kişinin daha karantina için evlerine gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Brondby Stadı'nda Kahlenberg ile direkt temasta bulunan kişilerin kulüple irtibata geçmesi gerektiği vurgulandı.

Kahlenberg, profesyonel kariyeri sırasında 2001-2017 yıllarında Danimarka'da Brondby, 'da Auxerre ve Evian ile 'da Wolfsburg formaları giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Kahlenberg, Danimarka 'nda ise 47 kez sahaya çıktı

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