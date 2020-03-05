05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs alarmı!

Premier Lig'de alarm! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda , spor faaliyetlerini durdurulduğunu açıklarken, 'da da bazı maçlar ertelenirken, 1 ay süreyle tüm maçların da seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. İngiltere Premier Ligi'nde koronavirüs salgınından dolayı bazı radikal adımlar atılabilir. İşte ayrıntılar...

İlk kez 'de ortaya ve tüm dünyaya yayılıp ölümlere sebep olan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor...

Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Serie A'da 3 Nisan 2020 tarihine kadar olan karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Koronavirüsün etkilediği ülkelerden olan ise ülke genelinde tüm spor faaliyetlerinin 20 Mart'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Tüm bunlar yaşanırken, yönetimi de önlemlerini virüs yayılmadan önlemini almak istiyor. Dünyanın en popüler liginin yöneticileri, maçların seyircisiz oynanabileceği konusunda kulüplere uyarı yaptı. Yönetim ayrıca, virüse karşı alınacak önlemler kapsamında neler yapılabileceğiyle ilgili kulüplere bilgi verdi.

İngiltere Premier Lig'de A 'dan, Leicester City forması giyen ile birlikte sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Everton'lu top koşturuyor.

Koronavirüs bir ülkeyi daha vurdu! haberin devamı
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