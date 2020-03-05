İngiltere Premier Lig'de koronavirüs alarmı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İran, spor faaliyetlerini durdurulduğunu açıklarken, İtalya'da da bazı maçlar ertelenirken, 1 ay süreyle tüm maçların da seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. İngiltere Premier Ligi'nde koronavirüs salgınından dolayı bazı radikal adımlar atılabilir. İşte ayrıntılar...

İlk kez Çin'de ortaya ve tüm dünyaya yayılıp ölümlere sebep olan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor...

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Serie A'da 3 Nisan 2020 tarihine kadar olan karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Koronavirüsün etkilediği ülkelerden olan İran ise ülke genelinde tüm spor faaliyetlerinin 20 Mart'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Tüm bunlar yaşanırken, İngiltere Premier Lig yönetimi de önlemlerini virüs yayılmadan önlemini almak istiyor. Dünyanın en popüler liginin yöneticileri, maçların seyircisiz oynanabileceği konusunda kulüplere uyarı yaptı. Yönetim ayrıca, virüse karşı alınacak önlemler kapsamında neler yapılabileceğiyle ilgili kulüplere bilgi verdi.

İngiltere Premier Lig'de A Milli Takım'dan, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ile birlikte sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Everton'lu Cenk Tosun top koşturuyor.

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