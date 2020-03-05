05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Torreira'dan Arsenal'e kötü haber

Torreira'dan Arsenal'e kötü haber
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

takımında forma giyen Uruguraylı orta saha sağ kırık tespit edildi. Sezon başında 'nın Sampdroria takımından transfer edilen Torreira, bu sezon 33 maçta forma giydi.

ekiplerinden forması giyen 'nın, sağ kırık tespit edildi.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu. Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.

Emekli olmuştu! Futbola geri döndü... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Emekli olmuştu! Futbola geri döndü... Emekli olmuştu! Futbola geri döndü...
Juventus'tan Merih'e özel doğum günü videosu! Juventus'tan Merih'e özel doğum günü videosu!
Ömer Toprak sezonu kapattı Ömer Toprak sezonu kapattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör