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Torreira'dan Arsenal'e kötü haber
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Arsenal takımında forma giyen Uruguraylı orta saha Lucas Torreira sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi. Sezon başında İtalya'nın Sampdroria takımından transfer edilen Torreira, bu sezon 33 maçta forma giydi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.
Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu. Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.
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