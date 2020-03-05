05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lee Grant'in sözleşmesi uzatıldı

Lee Grant'in sözleşmesi uzatıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

ekibi , tecrübeli kalecisi 'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve 'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'de alarm! Koronavirüs... Premier Lig'de alarm! Koronavirüs...
Torreira'dan Arsenal'e kötü haber Torreira'dan Arsenal'e kötü haber
Emekli olmuştu! Futbola geri döndü... Emekli olmuştu! Futbola geri döndü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör