05 Mart 2020, Perşembe
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İran'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.
İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.
Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.
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