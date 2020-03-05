05 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İran'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!

Koronavirüs bir ülkeyi daha vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

'da yeni tip nedeniyle tüm spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, yeni tip (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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