06 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 2-1 Athletic Bilbao | Maç sonucu

İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

İspanya 'nda (Copa del Rey) finalin adı belli oldu. 'ın ardından diğer bir takımı olan da finale kaldı.

yarı final ilk maçında sahasında Granada'yı 1-0 yenen , deplasmanda oynadığı rövanş maçında 2-1 mağlup olmasına rağmen, deplasman golü averajıyla finale adını yazdırdı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 48. dakikada Carlos Fernandez ile öne geçen Granada, 76. dakikada German Sanchez'in kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

61 yıl sonra Kral Kupası'nda tarihindeki ikinci finali oynamaya çok yaklaşan Granada'nın hayallerini yıkan isimse Yuri Berchiche oldu. 81. dakikada sahneye çıkan Berchiche attığı golle maçın skorunu belirledi ve Athletic Bilbao'yu finale taşıdı.

İSMAİL KÖYBAŞI KADROYA ALINMADI

Granada'da forma giyen Türk futbolcu , teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.



A. BILBAO 5 YIL ARADAN SONRA TEKRAR FİNALDE

Athletic Bilbao, Kral Kupası'nda son olarak 2015 yılında final maçı oynamış ve 'ya 3-1 yenilmişti.

Kupanın ilk finalisti olan ise yarı finalde 2. lig takımı Mirandes'i 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle elemişti.

TARİHTE İLK DEFA

Real Sociedad'ın ardından diğer bir takımı Athletic Bilbao'nun finale kalmasıyla Kral Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez iki Bask takımının karşı karşıya geleceği Kral Kupası finali 18 Nisan'da Sevilya'daki Cartuja Stadı'nda oynanacak.

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