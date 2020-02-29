29 Şubat 2020, Cumartesi
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19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Schalke'de Ozan Kabak, Köln deplasmanında sakatlandı
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Bundesliga 24. hafta maçında Köln deplasmanına çıkan Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında FC Köln deplasmanına çıkan Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Köln deplasmanında oynadıkları maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç yıldız, 29. dakikada oyundan çıkarken yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.
19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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