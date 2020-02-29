29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke'de Ozan Kabak, Köln deplasmanında sakatlandı

Ozan Kabak sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Bundesliga 24. hafta maçında Köln deplasmanına çıkan 'de milli futbolcumuz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

'nın 24. haftasında FC Köln deplasmanına çıkan 04'te forma giyen milli futbolcumuz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Köln deplasmanında oynadıkları maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç yıldız, 29. dakikada oyundan çıkarken yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.





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