Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 24. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı 6-0 mağlup etti. Münih ekibine galibiyeti getiren golleri Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho (2) ve Goretzka kaydetti.

Almanya Ligi'nin 24. haftasında Hoffenheim ile Bayern Münih, Rhein-Neckar-Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 2. dakikada Serge Gnabry, 7. dakikada Joshua Kimmich, 15. dakikada Joshua Zirkzee, 33 ve 47. dakikalarda Phillipe Coutinho ve 62. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 6-0 mağlup etti.

Bayern Münih bu sonuçla puanının 52'ye yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi RB Leipzig'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Hoffenheim ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, 8 Mart Pazar günü saat 17.30'da sahasında Augsburg'u ağırlayacak. Hoffenheim ise 7 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Schalke 04'ü konuk edecek.

BAYERN MÜNİH'Lİ TARAFTARLARDAN İLGİNÇ PANKART

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında 6-0 Bayern Münih üstünlüğü esnasında ilginç anlar yaşandı. Hoffenheim deplasmanında maçı takip eden Bayern Münih'li taraftarlar, Hoffenheim sahibi Dietmar Hopp'u hedef alan küfür içerkli bir pankart açtı. Münih taraftarlarının bu hareketi üzerine Hoffenheim'lı futbolcular sahadan çekildi.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rumennigge ve yönetici Oliver Kahn, bu anlarda taraftarların yanına giderek tepki gösterdi. Hoffenheimlı futbolcular ise yoğun çabalar sonrası soyunma odasından tekrar sahaya döndü.

İki takım da tepki amaçlı maçın son bölümlerini paslaşarak geçirdi. Mücadele sonrası Hoffenheim'in sahibi Hopp ve Bayern Münih Başkanı Rummenigge, futbolcuların arasına gelerek tribünleri selamladı. Bu anlarda alkış tufanı koparken, karşılaşma skoru 6-0 olarak tayin edildi.

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