29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 0-6 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Hoffenheim - Bayern Münih maçında tarihe geçen anlar!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

Bundesliga'nın 24. haftasında lider deplasmanda 'ı 6-0 mağlup etti. Münih ekibine galibiyeti getiren golleri Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho (2) ve Goretzka kaydetti.

'nin 24. haftasında ile , Rhein-Neckar-Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 2. dakikada Serge Gnabry, 7. dakikada Joshua Kimmich, 15. dakikada Joshua Zirkzee, 33 ve 47. dakikalarda Phillipe Coutinho ve 62. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 6-0 mağlup etti.

Bayern Münih bu sonuçla puanının 52'ye yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi RB Leipzig'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Hoffenheim ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, 8 Mart Pazar günü saat 17.30'da sahasında Augsburg'u ağırlayacak. Hoffenheim ise 7 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da 04'ü konuk edecek.

BAYERN MÜNİH'Lİ TARAFTARLARDAN İLGİNÇ PANKART

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında 6-0 Bayern Münih üstünlüğü esnasında ilginç anlar yaşandı. Hoffenheim deplasmanında maçı takip eden Bayern Münih'li taraftarlar, Hoffenheim sahibi Dietmar Hopp'u hedef alan küfür içerkli bir pankart açtı. Münih taraftarlarının bu hareketi üzerine Hoffenheim'lı futbolcular sahadan çekildi.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rumennigge ve yönetici Oliver Kahn, bu anlarda taraftarların yanına giderek tepki gösterdi. Hoffenheimlı futbolcular ise yoğun çabalar sonrası soyunma odasından tekrar sahaya döndü.

İki takım da tepki amaçlı maçın son bölümlerini paslaşarak geçirdi. Mücadele sonrası Hoffenheim'in sahibi Hopp ve Bayern Münih Başkanı Rummenigge, futbolcuların arasına gelerek tribünleri selamladı. Bu anlarda alkış tufanı koparken, karşılaşma skoru 6-0 olarak tayin edildi.

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