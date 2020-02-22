22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-1 Manchester City l MAÇ SONUCU

Manchester City Leicester City'yi tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'de 27. hafta maçında , konuk olduğu 'yi 1-0 yendi.

Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde , King Power Stadı'nda 'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Sergio Agüero, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Manchester City, ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Leicester City ise 50 puanda kaldı.

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