Leicester City 0-1 Manchester City l MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Manchester City, konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 yendi.
Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Sergio Agüero, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Manchester City, ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Leicester City ise 50 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...