01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Köln evinde Schalke 04'ü devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Bundesliga'nın 24. haftasında Köln sahasında 04'ü ağırladı. Milli futbolcu 'ın formasını giydiği ancak sakatlığı sebebiyle 29. dakikada oyun dışı kaldığı mücadelede ev sahibi ekip, rakibini Bornauw, Cordoba ve Nubel'in (k.k.) golleriyle 3-0 mağlup etti.

'nin 24. haftasında Köln ile 04, Rhein Energie Stadion'dan kozlarını paylaştı. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın ilk 11'de başladığı ancak sakatlığı nedeniyle mücadelenin 29. dakikasında oyun dışı kaldığı mücadelede ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Sebastiaan Bornauw, 39. dakikada Jhon Cordoba ve 75. dakikada Alexander Nubel'in (k.k.) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Köln, bu sonuçla puanını 29'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Schalke 04 ise 36 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Köln, 6 Mart Cuma TSİ 22.00'de Paderborn deplasmanına konuk olacak. Schalke 04 ise 7 Mart Cumartesi günü TSİ 17.30'da Hoffenheim'ı ağırlayacak.

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İşte Köln - Schalke 04 maçının özeti:

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