Watford 3-0 Liverpool | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford'da 3-0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takıma galibiyetini getiren goller Sarr (2) ve Deeney kaydetti.

Premier Lig'in 28. haftasında Watford ile Liverpool, Vicarage Road'da karşı karşıya geldi. Bu sezon yoluna namağlup devam eden konuk ekip, rakibine 3-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 54 ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr ve 72. dakikada Troy Deeney kaydetti.

Watford bu sonuçla bu sezonki 6. galibiyetini alarak puanını 27 çıkardı ve 17. sıraya yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlup olan Liverpool ise maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'nin 22 puan önünde zirvede yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Watford, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise 7 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30'da sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

İşte Watford - Liverpool maçının özeti:

ARSENAL'DEN LIVERPOOL'A TEBRİK

Öte yandan 2003/2004 sezonunda Premier Lig'i namağlup zirvede tamamlayarak bu başarıyı gerçekleştiren tek takım kounumunda bulunan İngiliz devi Arsenal, Watford - Liverpool maçının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Liverpool'u etiketleyerek "Bu harika yenilmezlik serinizde dolayı tebrikler" mesajı yayınladı. Londra ekibinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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