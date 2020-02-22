Schalke 04 0-5 Leipzig l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Schalke 04’ü 5-0 mağlup etti.
Leipzig, Bundesliga'nın 23. haftasında Gelsenkirchen kentindeki Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada 1. dakikada Marcel Sabitzer'in topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 61. dakikada Timo Werner, 68. dakikada Marcel Halstenberg, 80. dakikada Angelino, 89. Emil Forsberg ile 4 gol daha bularak Schalke 04'ü 5-0 yendi.
Ev sahibi ekipte ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Leipzig, ligde 49 puanla liderliği sürdüren Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Schalke 04 de 36 puanla 6. sırada kaldı.
Saygı duruşunda sessizliğin bozulmasına taraftarlar tepki gösterdi
Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için saygı duruşunda bulunuldu.
Bu arada bugün Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Hertha Berlin-Köln karşılaşması öncesinde de saygı duruşu yapıldı.
Alman basınında yer alan haberlerde, bu sessizliği kişi veya kişilerin bozması üzerine taraftarlar "Naziler dışarı" diye slogan atarak tepki gösterdi.
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