Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt l MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi’nde dün ertelenen ve bu akşam oynanan Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı 2-2 sona erdi. Frankfurt toplamda 6-3’lük skorla son 16’da.
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan son ekip Alman ekibi Eintracht Frankfurt oldu. Hava koşulları nedeniyle 1 gün ertelenen maçta Salzburg ile E. Frankfurt, Red Bull Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı Andreas Ulmer ve Andre Silva'nın golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Salzburg müsabakanın 71. dakikasında Jerome Onguene'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Alman ekibinde Andre Silva 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.
RAKİP ZENİT!
Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rus ekibi Zenit'le karşı karşıya gelecek.
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