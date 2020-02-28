28 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt l MAÇ SONUCU

Salzburg kupaya veda etti!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2020

’nde dün ertelenen ve bu akşam oynanan Salzburg- maçı 2-2 sona erdi. Frankfurt toplamda 6-3’lük skorla son 16’da.

'nde son 16 turuna kalan son ekip Alman ekibi oldu. Hava koşulları nedeniyle 1 gün ertelenen maçta Salzburg ile E. Frankfurt, Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Andreas Ulmer ve 'nın golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Salzburg müsabakanın 71. dakikasında Jerome Onguene'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Alman ekibinde Andre Silva 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

RAKİP ZENİT!

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rus ekibi Zenit'le karşı karşıya gelecek.

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