29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City 1-0 Leicester City l MAÇ SONUCU

Norwich City tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

'de 28. haftanın kritik maçında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği deplasmanda Norwich ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi , ile bulduğu tek golle kazandı ve 3 puanı sahibi oldu.

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Carrow Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 70. dakikasında Norwich City, 'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla son sırada bulunan Norwich City, puanını 21 yaparken Leicester City 50 puanla 3. sırada yer aldı.

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