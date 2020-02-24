25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Ludogorets maçına koronavirüs nedeniyle seyirci alınmayacak

UEFA'dan flaş koronavirüs kararı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Avrupa Ligi son 32 turunda Inter ile Ludogorets arasında oynanacak rövanş maçı, son günlerde 'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynanacak.

, son günlerde 'da artan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, 27 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak Inter - Ludogorets mücadelesinin seyircisiz oynanacağını duyurdu.

İki takım arasında 'da oynanan ilk mücadele Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Christian Eriksen ve 90+5. dakikada (p) kaydetmişti.

İtalya Serie A'da Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo ve Torino-Parma Serie B'de ise Ascoli-Cremonese arasındaki mücadele de koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmişti.

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