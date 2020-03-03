03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi

Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

(Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktörlüğe getirildi. Cagliari Kulübü, 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca İngiltere'de Wolverhampton, İtalya'da Catania, Palermo, Sampdoria gibi takımlarda görev alan 59 yaşındaki Zenga, 'de 'u çalıştırmıştı.

Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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