Southampton 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Premier Lig'in 27. haftasında Southampton evinde Aston Villa'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada Shane Long ile öne geçti. Mücadelenin 90. dakikasında Stuart Armstrong golü attı ve skoru belirlemiş oldu 2-0.

Karşılaşmanın ardından Southampton 34 puana yükselirken, Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

DİĞER