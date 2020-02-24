24 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Southampton Aston Villa'yı ateş hattına attı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 27. haftasında sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi Southampton mücadeleyi ve 'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

'in 27. haftasında evinde 'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada ile öne geçti. Mücadelenin 90. dakikasında golü attı ve skoru belirlemiş oldu 2-0.

Karşılaşmanın ardından Southampton 34 puana yükselirken, Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

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