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Southampton 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020
Premier Lig'in 27. haftasında Southampton sahasında Aston Villa ile karşılaştı. Ev sahibi Southampton mücadeleyi Shane Long ve Stuart Armstrong'un attığı gollerle 2-0 kazandı.
Premier Lig'in 27. haftasında Southampton evinde Aston Villa'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada Shane Long ile öne geçti. Mücadelenin 90. dakikasında Stuart Armstrong golü attı ve skoru belirlemiş oldu 2-0.
Karşılaşmanın ardından Southampton 34 puana yükselirken, Aston Villa ise 25 puanda kaldı.
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