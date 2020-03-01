İspanya La Liga: Real Madrid 2-0 Barcelona | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 26. haftası El Clasico'ya sahne oldu... İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi Katalan ekibinin 2 puan gerisinde 53 puanla 2. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, rakibini 71. dakikada Vinicius Jr ve 90+2'de Mariano Diaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sezonki 16. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 56'ya yükselterek Barcelona'nın 1 puan önünde zirveye yerleşti. Bu sezonki 5. mağlubiyetini alan Katalan ekibi ise 55 puanla 2. sıraya geriledi.

İspanya Ligi'nin 27. haftasında Real Madrid, 8 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Barcelona ise 7 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da Camp Nou'da Real Sociedad'ı konuk edecek.





RONALDO DA TRİBÜNDEYDİ



Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da El Clasico'yu izleyenler arasındaydı. Barcelona karşısında son maçına Mayıs 2018'de çıkan Ronaldo dev karşılaşmayı Santiago Bernabeu'da takip etti. Ronaldo'nun stattan taraftarlar tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede trend oldu.







İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi

MAÇTAN DAKİKALAR

- MAÇ SONA ERDİ La Liga'nın 26. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

- 90+2' GOL! Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sağ çağrazdan ceza sahasına giren Mariano Diaz, takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 2-0.

- 85' Sarı kart! Antonio Mateu Lahoz elini cebine attı ve sarı kartını Barcelona takımının oyuncusu Lionel Messi için kullandı.

- 83' İsabetsiz şut! Barcelona atağında Gerard Pique kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

- 71' GOL! Real Madrid El Clasico'da golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius Jr. Ter Stegen'in sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

- 61' Çizgiden çıktı! R.Madrid oyuncusu Isco şutunu çekiyor ancak Pique son anda çizgiden çıkarıyor.

- 56' İsabetli şut! Isco çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, Ter Stegen müthiş çıkardı.

- 46' İkinci yarı başladı Santiago Bernabeu stadyumunda maçın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

- İLK YARI SONA ERDİ

- 38' İsabetli şut! Lionel Messi çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

- 30' İsabetli şut! Lionel Messi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

- 19' Sarı kart! Real Madrid'de Carvajal, Barcelona'da ise Alba sarı kart gördü.

- 15' İsabetsiz şut! Santiago Bernabeu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Toni Kroos ancak isabet yok.

- 10' Sarı kart! Real Madrid takımında Vinicius Junior sarı kart ile cezalandırıldı.



- 7' İsabetsiz şut! R.Madrid Karim Benzema ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



- Maç başladı.

180. RANDEVUDA EŞİTLİK BOZULDU

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan El Clasico öncesinde eşitlik bozuldu.

La Liga'da bu maç öncesine kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Madrid ekibi, Barcelona karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle 73. galibiyetini elde etti.

La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen ve en fazla kırmızı kart gören futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

BENZEMA 8 MAÇTIR BARCELONA'YA GOL ATAMIYOR

El Clasico'da oynadığı 39 resmi maçta dokuz gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, son golünü Ağustos 2017'de Süper Kupa'da kaydetmişti. Yedi maçtır Barcelona filelerini havalandıramayan Fransız golcü, bu maçta da gol kaydedemedi ve Benzema'nın Barcelona'ya gol atamama serisi 8 maça çıktı.

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