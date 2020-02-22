İtalya Serie B'de Ascoli-Cremonese karşılaşması ertelendi!

İtalya Serie B'de Ascoli ile Cremonese arasında oynanacak karşılaşma, koronavirüs tehdidi sebebiyle ertelendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; son birkaç saatte Lombardia bölgesinde yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden dolayı maç ertelendi.

Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

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