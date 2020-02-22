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Chelsea 2-1 Tottenham | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi. Ligde dört haftadır kazanamayan Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea Stamford Bridge'de Tottenham'ı konuk etti. 'Maviler' sahasında 15. dakikada Olivier Giroud ve 48'de Marcos Alonso'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44 puana çıkartırken, Mourinho'nun öğrencileri 40 puanda kaldı.
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